Мир Цена на нефть Brent упала ниже 52 долларов

2018-12-25 17:00 111

 

В последний раз баррель нефти Brent стоил менее $51 в конце августа прошлого года.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов понедельника, 24 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 6,32% к уровню открытию торгов и составила $50,42 за баррель.

В последний раз баррель нефти Brent стоил менее $51 в конце августа прошлого года.

Напомним, 21 декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель впервые с 12 сентября прошлого года.

Также сообщалось, что 20 декабря цены на нефть обвалились на 5% из-за сигналов от ФРС США о снижении темпов роста американской экономики и более низкого спроса на нефть на фоне ее перепроизводства.

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