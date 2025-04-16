Политика Евросоюз разработал стратегию полного отказа от российских нефти и газа - известны точные сроки

2025-04-16 11:28

Европейская комиссия опубликует обновленную стратегию поэтапного отказа от российской нефти и газа 6 мая. Об этом сообщает Reuters.

ЕС взял на себя обязательство полностью отказаться от импорта российских ископаемых энергоносителей до 2027 года в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Первоначально планировалось, что детальный план появится в апреле, однако согласно опубликованному в понедельник порядку дня, документ представят лишь в мае.

Как отмечает Reuters, задержки частично связаны с неопределенностью относительно потенциальных тарифов со стороны США. Импорт энергоносителей может стать темой торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

Несмотря на существенное сокращение трубопроводных поставок газа из россии после 2022 года, ЕС в прошлом году увеличил импорт сжиженного газа из рф - он покрыл 19% потребностей Евросоюза.

В отличие от нефти, санкции на российский газ ЕС до сих пор не вводил. Тогда как Венгрия вообще заявила, что заблокирует энергетические ограничения, которые требуют единогласия среди стран-членов. Некоторые другие правительства также не поддерживают ограничения на импорт LNG до появления стабильных альтернатив.

В настоящее время доля РФ в импорте газа Евросоюзом - лишь около 13%. До войны этот показатель превышал 40%. Газ из России сейчас поступает в ЕС в виде LNG на морских танкерах, а также единственным газопроводом "Турецкий поток" в несколько стран, таких как Венгрия и Словакия.

По данным FT, сейчас юристы ЕК изучают правовые варианты того, как европейским фирмам разорвать долгосрочные газовые контракты с компаниями рф, не выплачивая им огромные штрафы. Предлагается объявить предусмотренный контрактами форс-мажор.

Ожидается, что отказ от энергоносителей ирф заставит Евросоюз увеличить импорт из других источников, в том числе из США. Американский LNG помог Европе во время кризиса 2022 года, и в прошлом году США стали третьим крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок.