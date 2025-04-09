Экономика Спровоцированный Трампом тотальный обвал цен на нефть серьезно подкосит экономику рф

2025-04-09 09:35

Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне 62 долларов за баррель и 58 долларов до декабря 2025 года и на уровне 55 долларов и 51 доллар до декабря 2026 года. При "экстремальных" сценариях цена на нефть Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель. 

В компании предполагают, что экономика США избежит рецессии благодаря значительному снижению тарифов, которое должно вступить в силу сегодня.

Во-вторых, предложение из восьми стран ОПЕК+ умеренно вырастет с двумя увеличениями добычи на 130 000-140 000 баррелей каждое в июне-июле.

Однако в Goldman Sachs отметили, что по типичному сценарию рецессии в США и их базовому сценарию ОПЕК, по оценкам, цена на нефть марки Brent снизится до 58 долларов до декабря 2025 года и 50 долларов до декабря 2026 года соответственно.

Цены на нефть, вероятно, превысят их прогноз при условии очень резкого разворота в тарифной политике, добавили в компании.

При "экстремальных" сценариях, когда торговая война разгорается, а поставки увеличиваются, Goldman Sachs прогнозирует падение Brent ниже 40 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

"В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением глобального ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, которые могли бы дисциплинировать поставки из стран, не входящих в альянс, мы оцениваем, что нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель в конце 2026 года", - сказали аналитики.

Глобальный рынок нефти пережил потрясения в последние сессии, поскольку эскалация торговой войны со стороны администрации Дональда Трампа и противодействие со стороны некоторых других экономик, включая Китай, повысили риски рецессии и препятствия для потребления энергии.

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