Мир Дональд Трамп высмеял ребенка за веру в Санта-Клауса

2018-12-25 18:30 213

 

В понедельник, 24 декабря, накануне Рождества, Дональд и Мелания Трамп последовали доброй традиции. Они пообщались по телефону с детьми, которые звонили в североамериканское командование воздушно-космической обороны, чтобы узнать, когда же Санта-Клаус пожалует в их дома и принесет им подарки.

Праздничные снимки были сделаны в Восточной комнате Белого дома. Мелания, которая получила огромное удовольствие от общения с детьми, была одета в элегантное черное платье с высоким воротом и замшевые бордовые лодочки на шпильке.

"Помогать детям следить за перемещениями Санты становится одной из моих любимых рождественских традиций. Мы с президентом получили удовольствие от этой работы", — поделилась впечатлениями в своем Instagram первая леди США.

При этом Дональд Трамп едва не испортил праздник семилетнему мальчику по имени Коулман, в беседе с которым усомнился в существовании зимнего волшебника.

"Привет, это Коулман? С Рождеством. Как у тебя дела? Сколько тебе лет? Ты хорошо учишься? Ты все еще веришь в Санту? Потому что для семи лет это маргинально, не так ли?" – сказал Трамп.

Что ответил ребенок - неизвестно, но остальные диалоги Трампа с детьми прошли без каких-либо недоразумений.

Вечером того же дня Дональд и Мелания Трамп отправились на рождественскую службу в Вашингтонский кафедральный собор. Первая леди появилась на публике в черном пальто средней длины и классических туфлях винного оттенка.

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