Украина На горнолыжном курорте в Закарпатье туристка попала под ратрак

2018-12-25 20:30 165

Спецтранспорт для прокладывания горнолыжных трасс (ратрак) переехал девушку, которая села на дорогу снять сноуборд.

На горнолыжном курорте Драгобрат с туристкой произошел несчастный случай: на нее наехал спецтранспорт для прокладывания горнолыжных трасс (ратрак).

Друг пострадавшей Владимир Терещенко рассказал журналистам, что они с друзьями поехали на выходные в Карпаты и остановились в гостинице в самой высокогорной части Драгобрата. Наезд произошел 23 декабря вечером: туристка Татьяна раньше всех завершила спуск и ждала друзей, села на дороге, чтобы снять сноуборд. Ратрак в это время сдавал назад и переехал девушку.

Она сейчас находится в больнице Рахова в реанимации. По словам ее друзей, у Татьяны есть переломы.

"Водитель, по крайней мере тот, кто заявил, что был за рулем, сначала выскочил на улицу, а после сел обратно в ратрак и уехал с места происшествия. И припарковал его возле другой гостиницы. Помощи никакой не предоставил, его пришлось искать, чтобы он дал показания полиции", - рассказал Владимир.

Как сообщалось ранее сегодня, в Карпатах из-за снегопадов сохраняется высокий уровень лавинной опасности.