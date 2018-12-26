Детали АМКУ не нашел злоупотреблений монопольным положением у ДТЭК

2018-12-26 15:04 54

Окончательное решение Антимонопольного комитета по делу злоупотребления монопольным положением на рынке производства электрической энергии запланировано на 28 декабря

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, на рынке электроэнергии отсутствует монополия, так как ни одна компания–участник рынка не имеет реальной рыночной власти.

В АМКУ констатируют, что рынок генерации электроэнергии является высоко центрированным: есть крупные продавцы в лице "Энергоатома" и "ДТЭК", покупатель - "Энергорынок" с долей 100%.

При этом компании не имеют реальной рыночной власти, соответственно, не могут диктовать свои условия на рынке, не могут ограничивать конкуренцию, не могут влиять на цену или создавать искусственный дефицит. Это связано с тем, что деятельность компаний четко регулируется: есть типовые договора и лицензионные условия, объемы определяются балансами, тарифы устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а цены – правилами оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Кроме того, все оперативные команды и распоряжения оператора системы передачи подлежат безоговорочному выполнению всеми субъектами хозяйствования, объекты электроэнергетики которых подключены к Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Как сообщалось, АМКУ на основании обращений НКРЭКУ начал в 2015 году рассмотрение дела о признаках нарушения компаниями ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго и ДТЭК Западэнерго законодательства о защите экономической конкуренции.