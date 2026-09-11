Спорт Грецький Олімпіакос неочікувано розірвав контракт з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром

2026-09-11 08:19

Олімпіакос, в якому грає український нападник Роман Яремчук, оголосив про припинення співпраці зі своїм головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром.

Про це повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Зазначається, що причини завершення співпраці з 65-річним іспанським тренером, чия робота була запланована до літа 2027 року, не уточнюються.

"Він назавжди залишиться частиною історії нашого клубу. Він займатиме особливе місце в пантеоні легенд Олімпіакоса і в серцях усієї нашої червоно-білої родини. Однак у футболі, як і в житті, розділи врешті-решт закінчуються. Проте вічно живе те, чого ти досяг.

Подяка, повага і любов сім'ї Олімпіакоса залишаться з Вами назавжди, як і глибокі емоції, що нас об'єднали, і ніколи не зникнуть. Вдячність за все", - йдеться у заяві клубу.

Менділібар очолив Олімпіакос у лютому 2024 року. Під його керівництвом команда здобула чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок Греції, а також у сезоні 2023/24 виграла перший єврокубок в історії клубу і країни - Лігу конференцій.