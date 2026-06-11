Спорт Рома вже цього літа планує розпрощатися з українським форвардом Артемом Довбиком

2026-06-11 14:41

Рома в ході літнього трансферного вікна планує розпрощатися з українським форвардом Артемом Довбиком.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіра, сам 28-річний гравець готовий залишити римський клуб, оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.

Згідно з даними джерела, два клуби за межами Італії цікавилися можливим трансфером українця з Роми.

Як відомо, у поточному сезоні Довбик провів у складі "джаллороссі" 18 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі.