Спорт Рома вже цього літа планує розпрощатися з українським форвардом Артемом Довбиком

2026-06-11 14:41

Рома в ході літнього трансферного вікна планує розпрощатися з українським форвардом Артемом Довбиком.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіра, сам 28-річний гравець готовий залишити римський клуб, оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.

Згідно з даними джерела, два клуби за межами Італії цікавилися можливим трансфером українця з Роми.

Як відомо, у поточному сезоні Довбик провів у складі "джаллороссі" 18 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі.

 

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