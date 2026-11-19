Спорт Форвард збірної України Артем Довбик може вже в січні достроково повернутися в Рому

2026-11-19 10:29

Рома під час зимового трансферного періоду займеться пошуком нового клубу для українського нападника Артема Довбика, який наразі грає в оренді за Болонью.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, поточний клуб українця розглядає варіант розірвання орендної угоди, хоча вона має діяти до кінця цього сезону.

Зазначається, що 29-річний український форвард не входить до планів головного тренера "россоблу" Раффаеле Палладiно, тому в січні може залишити команду достроково і повернутися до римського клубу.

Згідно з інформацією джерела, інтерес до Довбика проявляють клуби з іспанської Ла Ліги та італійської Серії А.

У поточному сезоні український нападник зіграв всього в п’яти матчах за Болонью, відзначившись одним голом.

Раніше в Болонії пояснили, чого не вистачає Довбику для повернення на поле. Аби грати за "россоблу", вважають у клубі, необхідна достатня кількість проведених хвилин на футбольному полі, чого катастрофічно бракує Довбику.