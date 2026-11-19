Рома під час зимового трансферного періоду займеться пошуком нового клубу для українського нападника Артема Довбика, який наразі грає в оренді за Болонью.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, поточний клуб українця розглядає варіант розірвання орендної угоди, хоча вона має діяти до кінця цього сезону.
Зазначається, що 29-річний український форвард не входить до планів головного тренера "россоблу" Раффаеле Палладiно, тому в січні може залишити команду достроково і повернутися до римського клубу.
Згідно з інформацією джерела, інтерес до Довбика проявляють клуби з іспанської Ла Ліги та італійської Серії А.
У поточному сезоні український нападник зіграв всього в п’яти матчах за Болонью, відзначившись одним голом.
Раніше в Болонії пояснили, чого не вистачає Довбику для повернення на поле. Аби грати за "россоблу", вважають у клубі, необхідна достатня кількість проведених хвилин на футбольному полі, чого катастрофічно бракує Довбику.