Гройсман уточнил, как в январе и марте пересчитают пенсии

В этом году перерасчет пенсий в Украине будет осуществляться автоматически на основании показателя средней зарплаты и уровня инфляции.
Об этом заявил премьер Владимир Гройсман.
«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация», — сказал он.
Гройсман добавил, что отныне индексация будет ежегодной и «не будет зависеть от политических решений».
Кроме того, по его словам, сейчас пытаются решить проблему людей, которые имеют большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.