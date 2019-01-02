Украина Гройсман уточнил, как в январе и марте пересчитают пенсии

2019-01-03 18:30 165

В этом году перерасчет пенсий в Украине будет осуществляться автоматически на основании показателя средней зарплаты и уровня инфляции.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман.

«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация», — сказал он.

Гройсман добавил, что отныне индексация будет ежегодной и «не будет зависеть от политических решений».

Кроме того, по его словам, сейчас пытаются решить проблему людей, которые имеют большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.