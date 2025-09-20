Світ HBO офіційно підтвердив вихід третього сезону серіалу Дім Дракона - розкрито деталі сюжету

2025-09-20 13:34

Стрімінговий гігант HBO офіційно підтвердив вихід третього сезону серіалу Дім Дракона. За словами директора HBO Кейсі Блойса, прем’єра відбудеться влітку 2026 року, ймовірно -вже в перших числах червня. Про це повідомляє Deadline.

Як і між першими двома сезонами, фанатам доведеться чекати близько двох років. Попри страйки акторів і сценаристів у Голлівуді, робота над шоу не зупинялася, що дозволило випустити другий сезон раніше, ніж очікувалося.

Третя частина продовжить сюжетну лінію за книгою Джорджа Мартіна Вогонь і кров. За сюжетом, Деймон остаточно стає на бік Рейніри, тоді як Алісента намагається відвернути громадянську війну та пропонує суперниці увійти до Королівської Гавані.

 

