Мир Цукерберг тратит миллионы на создание чипа, превращающего мысли в команды

2019-01-04 21:02 117

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, чтобы направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга».

Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.

Прототипом является чип, который превращает мысли человека в команды. Предполагается, что с помощью него можно будет вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона.

Всего миллиардер продал акций на $30 млн, а амбициозный медицинский проект получил финансирование в размере $5 млн.

Виктория ГОРОВАЯ.