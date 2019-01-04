Цукерберг тратит миллионы на создание чипа, превращающего мысли в команды

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети, чтобы направить вырученные средства в фонд «Инициатива Чан-Цукерберга».
Компания занимается разработкой специального устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни.
Прототипом является чип, который превращает мысли человека в команды. Предполагается, что с помощью него можно будет вылечить эпилепсию и болезнь Паркинсона.
Всего миллиардер продал акций на $30 млн, а амбициозный медицинский проект получил финансирование в размере $5 млн.
Виктория ГОРОВАЯ.