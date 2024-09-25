Мир Норвегия выделила почти 9 млн евро на медицинскую эвакуацию украинских воинов

2024-09-25 10:29

Норвегия выделяет около 8,7 млн ​​евро на продолжение программы медицинской эвакуации украинцев, пострадавших во время войны. Финансирование будет направлено на вывоз тяжелораненых на лечение в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает VG.

"Очень важно количество тяжелораненых, которых можно вывезти на лечение. Для вывоза у нас есть самолет с международно-сертифицированным экипажем", - заявил он.

По словам Стёре, который сейчас находится в Нью-Йорке на ежегодной Неделе ООН, он планирует обсудить эту инициативу с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, программа медэвакуации стартовала в августе 2022 года. Раненых перевозят на переоборудованном самолете SAS, функционирующем как летающая реанимация. Сначала соглашение между Норвегией и ЕС должно было действовать до ноября, однако теперь оно продлено до апреля следующего года.

Согласно данным Стёре, половина пациентов, эвакуированных на лечение в Европу, вылетала на норвежских самолетах. На сегодняшний день это 1931 человек, многие из которых страдают раком или получили тяжелые травмы на войне, включая ожоги и переломы конечностей. Лечение в Норвегии прошли около 400 пациентов.

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