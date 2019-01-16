Детали Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско

2019-01-16 10:25 177

«Объединительный съезд "Оппозиционной Платформы - За Жизнь!" переносится во второй раз.10 января это было горе, 16 января это станет большим горем. А дальше, как в другом старом, бородатом анекдоте, "вы будете смеяться, но наш съезд снова переносится. Понятно, что смеяться будет Рабинович, а Юрию Бойко -хоть плачь», комментируя информацию о переносе съезда политсилы «Оппозиционная платформа-За Жизнь», написал на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Джангиров.

«Версий произошедшего несколько. И споры по квотам на финансирование кампании Бойко двумя частями "ОП-ЗаЖ", и сомнения группы Бойко - Левочкина в необходимости присутствия Виктора Медведчука на съезде, но, наиболее вероятной является версия элементарного отсутствия зарегистрированных в Минюсте документов "ОП-ЗаЖ", отмечает эксперт.

Так что, по его мнению, у Юрия Бойко имеются два варианта: пойти самовыдвиженцем, что будет означать полное моральное и политическое фиаско. Либо согласиться на все условия Рабиновича.и тогда, возможно, документы о регистрации "ОП-ЗаЖ" чудесным образом появятся.

Напомним, что в ряде украинских СМИ прошла информация о том, что съезд ОП-ЗаЖ, вот уже в который раз переносится на неопределенное время. Ранее, Юрий Бойко и Сергей Левочкин - инициаторы объединения с партией Рабиновича, были исключены из Оппоблока, т.к. их инициатива была единоличной.