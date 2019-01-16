Детали Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско

2019-01-16 10:25 177

«Объединительный съезд "Оппозиционной Платформы - За Жизнь!" переносится во второй раз.10 января это было горе, 16 января это станет большим горем. А дальше, как в другом старом, бородатом анекдоте, "вы будете смеяться, но наш съезд снова переносится. Понятно, что смеяться будет Рабинович, а Юрию Бойко -хоть плачь», комментируя  информацию о переносе съезда политсилы «Оппозиционная платформа-За Жизнь», написал на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Джангиров.

«Версий произошедшего несколько. И споры по квотам на финансирование кампании Бойко двумя частями "ОП-ЗаЖ", и сомнения группы Бойко - Левочкина в необходимости присутствия Виктора Медведчука на съезде, но, наиболее вероятной является версия элементарного отсутствия зарегистрированных в Минюсте документов "ОП-ЗаЖ", отмечает эксперт.

Так что, по его мнению, у Юрия Бойко имеются два варианта: пойти самовыдвиженцем, что будет означать полное моральное и политическое фиаско. Либо согласиться на все условия Рабиновича.и тогда, возможно, документы о регистрации "ОП-ЗаЖ" чудесным образом появятся.

Напомним, что в ряде украинских СМИ прошла информация о том, что съезд ОП-ЗаЖ, вот уже в который раз переносится на неопределенное время. Ранее, Юрий Бойко и Сергей Левочкин - инициаторы объединения   с партией Рабиновича, были исключены из  Оппоблока, т.к. их инициатива была единоличной.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

эксперт: не понимаю на что рассчитывал Бойко

2019-01-14 19:34 1293

Команда Бойко действует иррационально

2019-01-14 18:14 1047

Гайдай: Россия пошла на некий триумвират с украинской властью и группой Бойко

2018-12-26 10:58 1821

Золотарев: Санкционный списки РФ - у Бойко и Ко сдали нервы

2018-12-25 21:45 9519

Еще новости в разделе "Детали"

«Человек года: потенциал новых достижений»

2019-01-16 11:52 6

Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»

2019-01-16 11:47 18

Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско

2019-01-16 10:25 177

18 января в Национальной оперетте покажут мистическую драму Марии Матиос «Москалица»

2019-01-15 21:05 480
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

«Человек года: потенциал новых достижений» 2019-01-16 11:52 6
Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018» 2019-01-16 11:47 18
Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско 2019-01-16 10:25 177
18 января в Национальной оперетте покажут мистическую драму Марии Матиос «Москалица» 2019-01-15 21:05 480

Лента

11:52 «Человек года: потенциал новых достижений»
11:47 Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
11:42 Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров
11:14 Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества
10:41 Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку
10:25 Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско
10:13 Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву
09:40 Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ
09:12 "Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области