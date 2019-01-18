Детали Вадим Новинский: Закон о легализации рейдерства храмов УПЦ проголосован с нарушениями Конституции

2019-01-18 14:07 129

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Украины Вадим Новинский заявил о нарушении конституционной процедуры персонального голосования и Регламента ВР во время принятия законопроекта 4128-д, а также призвал спикера парламента отменить результаты голосования и рассмотреть законопроект по полной процедуре.

Соответствующее постановление зарегистрировано ОППОБЛОКОМ 17 января.

«В сессионном зале зафиксированы многочисленные случаи «кнопкодавства» во время двух сомнительных попыток протолкнуть этот законопроект через парламент. Текст зарегистрированного 16 января 2019 года законопроекта появился на заседании профильного комитета вечером того же 16 января как доработанный комитетом. Но комитет имеет право дорабатывать законопроекты только после голосования их в сессионном зале и по поручению Верховной Рады. По законопроекту отсутствовали выводы Научно-экспертного управления ВР и Всеукраинского совета Церквей. У народных депутатов не было возможности ознакомиться с текстом, что является нарушением ст.112 Регламента ВР. К тому же, на голосование за основу и в целом могут выноситься только законопроекты, которые не нуждаются в доработке. ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК заявлял о наличии правок, но депутаты были лишены права подать свои предложения к законопроекту. Таким образом, закон о рейдерском захвате храмов УПЦ принят антиконституционным способом», - заявил Вадим Новинский.

В случае отказа главы парламента обеспечить возможность пересмотреть этот спорный законопроект с соблюдением всех законных процедур фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА обратится в Конституционный Суд с соответствующим представлением.

«Призываем председателя Верховной Рады прекратить нарушать Регламент. Призываем Верховную Раду вернуться к своим конституционным обязанностям высшего законодательного органа и прекратить легализовать махинации власти в угоду избирательной кампании Петра Порошенко. Права верующих и демократическое устройство общества - это высшие ценности государства, жертвовать которыми ради президента, потерявшего доверие украинцев, недопустимо», - отмечается в заявлении.

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Детали

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