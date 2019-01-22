Детали Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ

2019-01-22 18:04 1035

22 января 2019 года верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители и верующие епархии совершили паломничество на Святую Землю, где поклонился древним святыням Палестины и Иерусалима.

Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины, сообщают в епархии.

В своем назидательном слове для паломников из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.

В память о визите паломников из Украины Патриарх Феофил передал памятные подарки для украинской делегации.

Напомним, что вчера по сообщению ТСН запланированная в Израиле встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась. Гостей встретил фактический заместитель предстоятеля – генеральный секретарь Иерусалимского патриархата архиепископ Аристарх. СМИ также сообщило, что предстоятеля Иерусалимского патриархата госпитализировали накануне.



