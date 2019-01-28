Детали Мураев еще в марте 2014 года предсказал войну и предлагал рецепт мира, - эксперт

2019-01-28 17:36 267

В 2014 году Виктор Медведчук не делал никаких заявлений о мирном урегулировании, а сидел тихо, так же, какСергей Левочкин, Александр Вилкул и другие оппозиционеры, хотя родственнику Путина, как раз самое время было выступать с решительными заявлениями. Такое мнение высказал политический обозреватель Михаил Мищишин, комментируя заявление о том, "все миротворческие обещания Александра Вилкула и Евгения Мураева - это просто плагиат идей Виктора Медведчука".

"Более того, судя по недавнему появлению Виктора Медведчука в одной команде вместе с Сергеем Левочкиным и Дмитрием Фирташем, которые, как сегодня это стало уже очевидным, самым непосредственным образом участвовали в смещении Виктора Януковича с поста президента, оттаскивании за уши одного из лидеров Майдана Виталия Кличко, метившего в президенты от выдвижения своей кандидатуры на выборах главы державы, и обеспечили тем самым в 2014 году "нырок из-за спины" в президенты Петра Порошенко, он сотрудничает с командой президента", - отмечает Мищишин.

При этом он приводит видео от 19 марта 2014 года, на котором Евгений Мураев прогнозирует близкую войну и предлагает рецепт мира в виде культурной автономии и максимального расширения прав регионов.

"Это сегодня, во время выборов, все осмелели. Не исключено, что власть доживает свои последние месяцы, если ей не удастся прибегнуть к массовым фальсификациям результатов выборов. И вокруг Порошенко сегодня уже кружат целые стаи гиен, ожидая его политической кончины, которые не осмеливались кусать его раньше. Более того, подъедали на его пиршествах. Теперь каждый герой и он также говорил и думал раньше!

Секундочку, гроссмейстер! У меня все ходы записаны! Ответственно Вам заявляю. Мураев сегодня говорит то, что он не боялся говорить и год, и два, и три назад. И я не сказал бы, что он у кого-то что-то там ворует. А вот с обвинениями в плагиате других политиков, мне кажется, неглупая команда Виктора Медведчука, очевидно, поторопилась и невольно подставила шефа", - считает эксперт.