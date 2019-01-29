Детали Бродский оказался замешанным в деятельности международной хакерской группировки

2019-01-29 17:00 54

В понедельник, 28 января Департамент Киберполиции Национальной полиции сообщил, что правоохранительными органами Украины и Бельгии, с привлечением коллег из Европола, Евроюста и правоохранителей США была задокументирована преступная группа, которая создала и поддерживала деятельность известного в Darknet ресурса «xDedic», позволяющего пользователям продавать и покупать доступ к взломанным серверам.

Сообщается, что в состав группировки входило четверо украинцев в возрасте от 27 до 37 лет. Они осуществляли массовые вмешательства в работу серверов, принадлежащих государственным и частным компаниям, а также физическим лицам.

«Путем перебора паролей и логинов (атака bruteforce) злоумышленники получали несанкционированный полный контроль над компьютерами, а затем доступ к конфиденциальной коммерческой информации, на них хранившейся», – отмечает Киберполиция.

Как стало известно из собственных источников, в деятельности преступной группировки мог быть замешан бывший майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко, который ныне проживает в США, а также украинский бизнесмен Михаил Бродский.

«Помните в прошлом году Мельниченко разродился откровенным интервью, в котором рассказывал, что ведет в США логистический бизнес на деньги Бродского? Мол, благодаря Мише майор стал чуть ли не миллионером. Но дело в том, что Бродский просто так денег никому не дает. Кредит майору был дан из расчета, что тот использует все свои «шпионские» связи и сможет наладить хакерский бизнес. С этим Мельниченко прекрасно справился. И именно поэтому Бродский не требует своих денег назад. Ведь он получает сотни тысяч долларов в кибервалюте от работы хакеров Мельниченко», - отметил собеседник.

Украинская киберполиция 28 января сообщила детали деятельности хакерской группировки. В частности, вредоносное программное обеспечение они настроили таким образом, чтобы взламывать серверы, расположенные в Европе, США и Канаде.

По данным полиции, информацию о «взломанных» серверах злоумышленники продавали в специально созданном интернет-магазине «xDedic», в «темной» части Интернета.

Киберполиция отмечает, что информация, которую продавали в этом интернет-магазине, была пригодна для осуществления других хакерских преступных схем, в том числе:

- похищение денег с банковских счетов жертв из-за изменения настроек дистанционного банковского обслуживания;

- промышленный и государственный шпионаж;

- похищение конфиденциальной информации из баз данных (логинов, паролей, номеров кредитных карт, персональных данных физических лиц и т.п.);

- использование взломанных серверов для массовой рассылки компьютерных вирусов через нежелательные сообщения электронной почты;

- блокировка коммерческой и конфиденциальной информации вирусами-вымогателями с целью дальнейшего получения выкупа за разблокировку файлов.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев, в свою очередь добавил, что установлены все участники преступной группы, их места пребывания и места хранения компьютерной техники.

По его словам, злоумышленники продали немало такой информации, которая также пригодна для других хакерских преступных схем, в том числе, для блокирования коммерческой и конфиденциальной информации с целью получения выкупа за ее разблокирование.

«Бизнес по перевозке грузов, об успешности которого так хвастается Мельниченко, просто прикрытие. Неужели, вы думаете, что человек, который полжизни шпионил за первыми лицами, может без опыта и навыков за несколько лет построить успешный бизнес в стране, языка которой он даже не знал? В США Мальниченко на деньги Бродского занимается тем же, чем он и занимался в Украине – незаконным сбором информации для дальнейшей ее продажи. А Бродский просто получает от этого дивиденды», - добавил собеседник.

Ранее в СМИ уже писали о том, что Михаил Бродский посредством своего информационного ресурса занимается шантажом бизнесменов и политиков. Получая доступ к конфиденциальной информации, он публикует компромат на «Обозревателе», а затем требует денег за то, чтобы снять ее.

Мельниченко же нужен Бродскому для того, чтобы выйти на международный уровень, а также, используя разведческие связи майора, зарабатывать на продаже персональных данных международных компаний.

Напомним, в сентябре 2018 года Николай Мельниченко в интервью телеканалу ZIK заявил, что в США имеет свой бизнес по перевозке грузов.

«Я не бедный человек в США. Абсолютно. У меня работает почти 100 людей из Украины. Человек, который пришел ко мне в первый год, на пятый год работы в моей компании уже становится миллионером. У меня водитель за год зарабатывает $100-150 тысяч», — отметил он.

В этом же интервью Мельниченко заявил, что смог начать бизнес с США на деньги, которые получил от бывшего главы Госкомпредпринимательства, бизнесмена Михаила Бродского.

«У меня в Украине есть друзья, которые дали мне достаточно большой кредит. Это сотни-сотни тысяч долларов. Одним из них является Михаил Юрьевич Бродский. Который просто часть денег мне подарил, а часть — дал в кредит, чтобы я мог развиваться и имел какие-то средства. Это официальные деньги, которые были мне переданы, кредит в том числе», - рассказал Мельниченко.