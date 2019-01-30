Детали Джангиров: логично что съезд ОпЗаж назвали чрезвычайным, эту кампанию трудно было собрать

2019-01-30 08:23 174

«Наконец-то, 29 января состоялся трижды анонсированный (ранее -- на 10 и 16 января) съезд брэнда "Оппозиционная платформа -- За Життя!". (термин "брэнд" который обозначает нечто, существующее de facto, в отличие от одноименной партии, все еще не существующей de jure)», пишет на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Джангиров.

По его мнению, логично, что съезд назвали "чрезвычайным", потому что эту компанию оказалось чрезвычайно сложно собрать.

«Поэтому съезд еще можно назвать триумфальным -- только это был триумф Медведчука, собравшему эту компанией под одной крышей. "Крышей" -- в хорошем смысле этого слова: речь идет о крыше спортивной базы "Динамо" в Конча-Заспе (которая помнит, откуда взялась политическая примета: "Команда молодости нашей..." не петь -- голосов не будет! -- напоминание для тех, кто забыл аналогичный случай 20-летней давности)».

Также Джангиров считает, что , по тв-картинке без звука было бы совершенно непонятно, кого поддерживает этот съезд, ибо Юрий Бойко оказался на нем -- и в организационном, и в "сценическом" плане на вторых ролях...

«Впрочем, это вполне естественное следствие организационных способностей Юрия Бойка, помноженной на обязательность Вадима Рабиновича в исполнении взятых на себя обязательств...В результате чего и возникла необходимость созывать чрезвычайный съезд для поддержки... самовыдвиженца...»

