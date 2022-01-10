Джангиров: Власть сделала все, чтобы удерживаемые лица оставались в неволе в ОРДЛО

2022-01-10 13:40

Омбудсмен Людмила Денисова, написавшая в Facebook об ухудшении здоровья Натальи Стаценко, которая удерживается в непризнанной ДНР, на публику проливает "крокодиловы слезы". Ведь именно власть во главе с Владимиром Зеленским сделала все, чтобы удерживаемые лица остались в ОРДЛО, хотя возможность освободить их была еще год назад. Так известный политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал сообщение омбудсмена о том, что у одной из удерживаемых лиц серьезно ухудшилось здоровья.

"Потому что Зеленский и компания сделали все, чтобы удерживаемые лица и дальше оставались за решеткой, но омбудсмен проливает над оставленными – волей Президента! – в неволе "крокодиловы слезы", – написал автор.

"Я прекрасно понимаю, что для абсолютного числа украинцев фамилия Натальи Стаценко абсолютно ни о чем не говорит. Ее судьбой сегодня обеспокоилась омбудсмен Людмила Денисова – она содержится в СИЗО на неподконтрольной территории и находится в тяжелом состоянии ввиду болезни спины.

Вроде бы все правильно – омбудсмен и должна заниматься правами украинцев, в том числе – удерживаемых на неподконтрольной территории. Однако лично я хорошо помню историю г-жи Стаценко, в контексте которой г-жа Денисова вместе со всей "зеленой" властью могут коллективно претендовать на звание "лицемеры года", – добавил публицист.

Джангиров напомнил, что власти непризнанной ДНР еще год назад предложили отпустить Наталью Стаценко и еще 3 женщин при условии, что они передадут удерживаемых лиц главному украинскому переговорщику Виктору Медведчуку.

"Действительно, Наталья Стаценко получила большой срок на территории самопровозглашенной республики – ее обвиняли в шпионаже. Она на самом деле серьезно больна. И именно эту самую Наталью Стаценко власти непризнанной ДНР – без каких-либо дополнительных условий! – ровно год назад предлагали передать Киеву. Причем вместе с еще тремя украинками, у которых также были длительные сроки заключения и тяжелые хронические болезни", - отметил публицист.

"В качестве посредника – человека, который забрал бы "удерживаемых лиц" и отвез в Киев – должен был выступить Виктор Медведчук", - подчеркнул автор.

Но власть во главе с Зеленским, уточнил Джангиров, вместо того чтобы помочь спасти удерживаемых лиц, запустила политические репрессии против Медведчука.

"Однако, в январе 2021 года от президента Зеленского, вместо минимальной человечности и согласия на миссию Медедчука, последовал запрет на перелет самолета и репрессии в виде обвинений, обысков и домашнего ареста", - пояснил публицист.

"Нынешние крокодиловы слезы омбудсмена Денисовой прекрасно оттеняют весь цинизм ситуации – на публику показушно скорбеть о судьбе человека, которого год назад можно было "на раз" вытянуть из СИЗО на неподконтрольной территории. При этом интересно – а кому это лицемерие адресовано? Может быть, президенту, который из-за личных политических амбиций сорвал освобождение 4-х тяжелобольных украинок из-за решетки?

Или членам украинской части ТКГ, которые год назад цинично требовали, чтобы ОРДЛО никого не освобождали?" - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.