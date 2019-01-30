Мир 17 стран еврозоны перестали выпускать банкноты номиналом 500 евро

2019-01-30 19:45 129

Центробанки 17 стран еврозоны перестали выпускать банкноты номиналом 500 евро, а к маю все 19 стран перестанут вводить в обращение новые купюры этого достоинства.

Банкноты по 500 евро – самые крупные по номиналу банкноты евро. Европейский Центробанк решил постепенно выводить их из обращения, потому что мошенники особенно часто их подделывают, а также эти банкноты используются для незаконных сделок с наличностью (миллион евро в купюрах по 500 евро весит всего 2,2 килограмма, а та же сумма в самых крупных долларовых купюрах — в 6 раз больше).

Единственные страны, где еще несколько месяцев будут выпускать банкноты по 500 евро, — это Германия и Австрия. Там особенно часто пользуются наличными, даже для крупных покупок вроде автомобиля, отмечает Европульс.

Банкнотами по 500 евро все еще можно расплачиваться. Точной даты, когда они выйдут из обращения, не предусмотрено — банки будут постепенно заменять их на более мелкие купюры.