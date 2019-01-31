Экономика В Нацбанке объяснили, когда в Украине начнется реальный рост экономики

2019-01-31 19:00 126

Рост экономики Украины со следующего года начнет ускоряться - до 2,9% в 2020-м и до 3,7% в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Со следующего года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно", - отметили в финрегуляторе.

Также в Нацбанке отметили, что росту ВВП будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.