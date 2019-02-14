Мир Вышло мобильное приложение способное улучшить концентрацию мозга

2019-02-15 18:31 135

Британские ученые из Кембриджского университета нашли неожиданный способ бороться с дефицитом внимания.

Они разработали мобильное приложение, тренирующие концентрацию.

Как сообщает EurekAlert, приложение Decoder было установлено 25 испытуемым, еще 25 человек использовали другое приложение, а контрольная группа продолжила вести привычный способ жизни. Испытуемые на протяжении восьми часовых сессий в течение месяца использовали приложение.

После этого они приняли участие в тесте на внимательность и концентрацию. Им нужно было найти комбинацию из трех цифр среди случайного набора из 8 цифр. Длительность теста составила пять минут. Дальше ученые провели тест Trail Making Test, в котором нужно быстро соединить 25 точек согласно их порядковому номеру или букве.

Оказалось, что испытуемые, использовавшие Decoder справились с заданиями значительно лучше. Хуже всех показала себя контрольная группа. Исследователи сравнивают его эффект с химическими стимуляторами центральной нервной системы.

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