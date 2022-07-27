Мир Летняя аллергия: врач рассказал, на что следует обратить внимание аллергикам

2022-07-27 18:30

С середины июля и до конца лета цветут полынь и амброзия, цветение которых вызывает аллергические реакции. О том, что нужно учитывать аллергикам и как правильно диагностировать аллергию, рассказал журналисту УНН врач иммунолог-аллерголог Александр Назаренко.

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«Если брать пыльцевую аллергию, то сейчас как раз начали и будут продолжать цвести до конца лета бурьяны, такие как амброзия, полынь. Так что будет всплеск симптомов аллергии, ведь и амброзии, и полыни очень много в Украине, а их пыльца в ветреную погоду может летать на расстоянии десятки километров. Даже если растение растет за городом, люди в городе будут страдать от его пыльцы. Также продолжают цвести луговые летние травы, тоже вызывающие аллергические реакции. И никуда не исчезают круглогодичные аллергии, например, на разных животных, клещей, домашнюю пыль и т.д. Поэтому, если люди имеют полиаллергию и к круглогодичным аллергенам, и к пыльцевым, у них будут сильнее проявляться симптомы», – рассказал Назаренко.

Детали

Также врач добавил, что если это аллергия на растительный белок, то подобные белки есть и в продуктах питания, которые также могут усугублять состояние.

«Например, когда есть аллергия на амброзию, то подобный белок находятся во многих растительных продуктах питания. Человек может иметь рино-конъюнктивальные симптомы, такие как насморк, чихание, удушье, и дополнительно – крапивницу, ведь употребляет продукты, где есть тот же белок. Если есть аллергическая реакция только на пыльцу, то в продуктах питания ее нет, а значит, не будет дополнительной провокации аллергии», – отметил аллерголог.

Чтобы понимать, на что именно аллергия, необходимо пройти молекулярную аллергодиагностику, где и обнаруживаются аллергенные антитела к конкретному белку. Такое обследование важно при дальнейшем назначении лечения.

«Потому что есть аллергия к некоторым растительным белкам, которая лечится аллерговакцинами. А есть такие, к которым нет вакцин. И когда делают только кожный тест, он показывает, что есть аллергия на амброзию, но не показывает, к какому именно белку. А значит, не будет результата от лечения. Только молекулярная диагностика это покажет, и можно уже четко давать рекомендации по питанию. Ибо например, если у человека весной есть аллергия к цвету березы, то вполне вероятна и аллергия к орехам, яблокам, персикам, моркови, сельдерею», – сообщил врач.

Дополнение

Одним из проявлений постковидного синдрома может стать появление аллергии у людей, ранее ею не страдавших, говорит врач.