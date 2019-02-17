Политика Меркель: Я на стороне Порошенко, но Россия - партнер Евросоюза

2019-02-17 14:30 291

 

Меркель: Я на стороне Порошенко, но отношения ЕС-Россия будут

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что несмотря на агрессию России против Украины и вызовы, которые Кремль бросает миру, отношения с российской стороной разрывать нельзя. Об этом политик заявила во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, с начала агрессии России против Украины "отношения с РФ кардинально изменились". Однако она считает Москву партнером и выступает за сохранение диалога. "Геостратегически Европа не имеет права разрывать отношения с Россией", - заявила она.

Также Меркель в ходе своего выступления неоднократно высказала поддержку российскому проекту по строительству газопровода Северный поток-2.

"Конечно я на стороне господина (Петра - ред.) Порошенко (в войне с РФ - ), но вопросы, связанные с Северным потоком-2, остаются для меня важными", - сказала она.

"Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером", - резюмировала канцлер ФРГ. 

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