Політика Володимир Зеленський ратифікував угоду про сторічне партнерство України з Великою Британією

2025-09-19 13:30

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство України з Великою Британією. Про це український лідер повідомив у соцмережі Х .

"Наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привілей підписати закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. Учора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір, і сьогодні я повертаю його до парламенту з підписом", – написав він.

Зеленський висловив вдячність королю Сполученого Королівства Чарльзу ІІІ за незмінну підтримку.

"У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильних позицій, і Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи в багатьох вимірах. Разом ми багато досягли, і за підтримки волелюбних народів – Сполученого Королівства, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо боронити цінності й захищати життя. Ми єдині в зусиллях зробити так, щоб дипломатія запрацювала та щоб забезпечити тривалий мир на Європейському континенті", – додав президент.