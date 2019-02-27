Детали Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента

2019-02-27 16:47 210

 

Евгений Мураев, Олег Ляшко и Юлия Тимошенко возглавили рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты. Соответствующие сведения обнародовало общественное движение «Честно».

Отметим, что именно лидеры партий «Наши», ВО «Батькивщина» и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.

В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры – должность главного редактора газеты «Свобода». В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею.

Что касается Юлии Тимошенко, то она в политике уже около 20 лет, и сама неоднократно рассказывала, что «потеряла все» накопленное в 90-х, когда будущий лидер «Батькивщины» еще занималась бизнесом. Что не мешает ей декларировать более 20 млн гривен личных средств.

Остальные чиновники-кандидаты значительно отстают от лидеров рейтинга нажитого непрозрачным путем богатства, декларируя от 5 млн гривен и менее.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Макрон восстановил свои рейтинги, популярность «желтых жилетов» падает

2019-02-26 15:14 465

В Минфине раскрыли данные о самых высоких и минимальных пенсиях

2019-02-16 15:00 16632

Пятерка лидеров-кандидатов: расстановка сил меняется

2019-02-11 10:56 15594

фото К побережью Японии прибило одну из самых длинных рыб в мире

2019-02-04 19:30 1314

Еще новости в разделе "Детали"

Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента

2019-02-27 16:47 210

Герус объявил войну ветряным электростанциям

2019-02-27 16:45 183

Оппозиционный блок заявил о народном импичменте Порошенко

2019-02-27 12:42 321

ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

2019-02-27 11:17 273
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента 2019-02-27 16:47 210
Герус объявил войну ветряным электростанциям 2019-02-27 16:45 183
Оппозиционный блок заявил о народном импичменте Порошенко 2019-02-27 12:42 321
ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года» 2019-02-27 11:17 273

Лента

19:00 В последний день зимы погода порадует украинцев
18:30 Это не наша победа: Brunettes Shoot Blondes тоже не поедут на Евровидение
18:00 С начала сезона в Украине от гриппа умерли более 40 человек
17:30 Розенко объяснил, как будут платить пенсии на оккупированных территориях
17:00 В ЕП заговорили о необходимости предоставления автономии крымским татарам
16:47 Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента
16:45 Герус объявил войну ветряным электростанциям
16:30 Maruv дала первое интервью после скандала
15:46 В Белой Церкви арестован вор, который почти 20 лет числился в розыске
15:12 Коррупционный скандал в оборонке: отстранены два директора госпредприятий