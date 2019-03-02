Детали Государство финансирует только военный бюджет, напрочь забывая об образовании и медицине, - Вадим НОВИНСКИЙ

2019-03-02 15:09 351

«Расходы государства на нужды армии и обороноспособность страны составляют 5% внутреннего валового продукта в бюджете Украины, но ведь образование и медицина – это тоже обороноспособность. Что же они финансируются по остаточному принципу или мы строим исключительно полицейское государство?» - рассуждал 1 марта в кругу единомышленников - жителей Одессы Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ.

Один из лидеров оппозиции отметил, что любая реформа в какой бы то ни было сфере должна приводить к улучшению. Тогда, медицинская реформа должна была быть направлена на улучшение качества медицинских услуг и их доступности. А по факту привела к нарушению Конституции Украины, которая гарантирует нашим гражданам бесплатные медицинские услуги.

Что касается пенсионной реформы, то она, по большому счету, лишь увеличила пенсионный возраст. «Разве она каким-то образом улучшает жизнь пенсионеров? Вместо разовых увеличений пенсионных выплат нужно в соответствии с законом их индексировать, как это было до 2014 года», - подчеркнул Вадим НОВИНСКИЙ. 

По его мнению, пенсионерам нужно не помогать выживать, а проводить законную индексацию с учетом темпов повышения коммунальных тарифов, подорожания всех услуг, роста цен на лекарства и продукты питания.   

«Тот же провальный результат и с проведением реформы образования, – констатировал один из лидеров оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ, - ее целью должно быть улучшение системы образования до уровня мировых стандартов. Ведь, была же у нас когда-то система образования, благодаря которой появлялись имена ученых и великих исследователей мирового значения! А сейчас работодателю проблема найти в Украине профильного технического специалиста судостроительной или металлургической отрасли. К сожалению, украинское просвещение и образование наших детей держится пока только благодаря патриотизму и самоотдаче преподавателей, которые давно заслуживают справедливой системы оплаты труда». 

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