Политика У Германии достаточно ресурсов, чтобы продолжать финансирование Украины, - Bloomberg

2024-08-21 18:26

 

Германия имеет достаточно ресурсов для продолжения финансовой поддержки Украины.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

По его словам, несмотря на серьезные экономические трудности Германия остается более чем достаточно богатой, чтобы поддерживать финансирование Украины и увеличивать расходы на оборонное производство.

"Германия играет особую роль в поддержке Украины, поскольку она стала вторым после США крупнейшим поставщиком оружия для Украины, в частности систем противовоздушной обороны IRIS-T", - отметил Чемпион.

Напомним, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз. Ссылаясь на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу, сообщалось, что из-за мер экономии, принимаемых минфином, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделение новых средств на финансовую поддержку Украины, тогда как уже утвержденная помощь будет предоставлена.

Впоследствии правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.

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Политика

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