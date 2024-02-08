Политика Помощь Киеву зависла в Сенате: Вашингтон ищет другие схемы финансирования оружия, – NYT

2024-02-08 16:05

В Сенате США завис вопрос помощи Украине. Даже если удастся продвинуть военную помощь, есть много причин сомневаться, что деньги поступят, учитывая глубокую оппозицию среди республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Отмечается, что помощники президента Джо Байдена настаивают на том, что они пока не ищут других вариантов кроме принятия двухпартийного пакета помощи. Но за кулисами в Вашингтоне и Европе обсуждаются и другие варианты, в частности, арест более 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка. Однако этот вопрос оказался сложнее, чем ожидалось.

"Американские чиновники признают, что на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться по мощности с новыми ассигнованиями Конгресса в размере 60 миллиардов долларов, на которые можно было бы приобрести усиленную противовоздушную оборону, больше танков и ракет, а также огромный поток боеприпасов", – говорится в статье.

Указано, что тем временем помощники Байдена пытаются выяснить, как платить за оружие, если Конгресс остается парализованным. План ареста российских активов имеет осложнения. Неясно, можно ли использовать резервы для оплаты противовоздушной обороны и артиллерии.

По словам журналистов, обсуждается также возможность проведения комплексных обменов вооружений, подобно тому, как это сделали Япония и Южная Корея, которые предоставили США свои артиллерийские снаряды, освободив Вашингтон для оказания большего объема помощи Украине. Обе страны заявляли, что не могут экспортировать оружие непосредственно в зону боевых действий. Также возможен вариант, когда европейские страны заплатят за американское оружие и доставку его в Украину.

Одновременно Европа явно не в состоянии обеспечить гораздо больше боеприпасов собственными силами. За 30 лет Европа демонтировала значительную часть своих производственных мощностей. Европа также не вносит значительного вклада в производство беспилотников, пишет издание.

Проблемы с помощью США

В среду, 7 февраля, в Сенате Соединенных Штатов Америки провалили голосование закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Сенат США повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы.