Детали "Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха

2019-03-07 15:18 135

У Львові у соціальній кав»ярні «Горіховий дім» відкрилась виставка «Колекція зима – весна 2019», котра немає нічого спільного з модою і одягом. Це культовий художник Юрій Кох так назвав свій новий творчий доробок.

Юрій Кох малює Львів. А саме - його кам»яниці, брами, мури, дахи, дворики в контексті минулого, сучасного і майбутнього. Його любов у старе місто і закоханість у мешканців творить своєрідну стилістику майстра, якого не сплутаєш ні з яким іншим художником. Його кам»яниці овієні таємничістю і несуть енергетику матриці старого світу. У колекції Юрка Коха є будинки, котрі вже зникли з лиця Львова, бо просто були зруйновані через недбалість. На полотнах художника також зображені будівлі, яким загрожує людська байдужість.

Цього разу Юрій Кох намалював кілька кам»яниць. Зокрема музей- Арсенал, котрий з кожним днем втрачає свою індивідуальність і архітектурні чари. Бо до нього добудовують розмаїті харчевні, під якими кубляться кількаметрові черги «голодних» туристів, що перекривають архітектурні принади споруди. Тож художник зобразив музей - Арсенал таким величним і довершеним у своїй первозданній оборонній архітектурі, що є надія, коли перед ним навіть невігласи від містобудування стануть мудрішими.

Кам»яниці Юрія Коха мають своїх вуличних персонажів, які забрели сюди зі старих романів або детективних львівських історій. Часто на полотнах художник малює портрети знайомих, друзів, іноді відомих львів»ян, котрих наділяє новими образами, одягає у фантазійні костюми. Так, у дивовижному прикиді зображений відомий львівський оперний співак Олег Лихач серед знакових для співака розмаїтих речей.

Одного разу, коли під час реконструкції вулиці, знімали стару бруківку, художник так перейнявся втратою цих давніх атрибутів Львов, що зустрів Ангела Бруківки. Тоді з»явилося полотно «Ангел Бруківки». З його появою у старій частині міста стали ретельно дбати і латати вулиці вимощені бруківкою.

Лариса Марчук