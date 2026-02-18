ВІЙНА В Україні У Львові затримали митника, який за 15 тисяч доларів переправляв ухилянтів і дезертирів за кордон

2026-02-18 14:44

У Львові затримали митника, якого підозрюють у незаконному зберіганні на переправленні чоловіків за кордон з паспортами пенсіонерів.

Осіб без законних підстав для виїзду перевозили, використовуючи документи літніх людей, зокрема 70-річного померлого батька посадовця та 77-річного родича водія. За кордоном вони користувалися власними паспортами.

Вартість «послуги» становила 15 тисяч доларів з людини.

Слідство встановило щонайменше три таких випадки, серед клієнтів — військовослужбовець у СЗЧ.

Фігурантам схеми обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн. Митника на час слідства тимчасово відсторонили від роботи.