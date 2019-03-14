Курьезы Основной инстинкт: Цыплята на ферме объединились в группу и заклевали голодную лису

2019-03-15 21:35 138

Как сообщает издание Ouest-France,  на ферме сельскохозяйственной академии во французской Бретани цыплята объединились в группу и заклевали насмерть голодную лису, которая проникла в курятник

В курятнике на то время находилось около трех тысяч цыплят. Автоматические двери сразу закрылись за животным, и оно оказалось в ловушке. Сообщается, что тушу лисы нашли на следующее утро в углу курятника со следами от ударов клювами.

"Сработал стадный инстинкт, и они напали на нее своими клювами", - пояснил руководитель фермы Паскаль Даниэль.

Он предположил, что эта большая группа цыплят могла напугать лису, и, возможно, она запаниковала перед таким количеством противников.

На ферме в Гро-Шене - около шести тысяч кур. Днем они гуляют по прилегающей к курятнику территории.

В соцсетях уже в шутку назвали это "восстанием цыплят", Angry Birds, некоторые пользователи иронизируют, что куры продемонстрировали силу коллективной организации. 

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