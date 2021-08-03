Курьезы Подпольная ферма по добыче биткоинов работала прямо в полицейском участке

2021-08-03 14:23

Польская полиция в официальном заявлении сообщила о раскрытии операции по добыче биткойнов в собственной штаб-квартире в Варшаве, сообщает gadgets.ndtv.com.

"Гражданский служащий, а не полицейский… крал электроэнергию для добычи биткойнов" , — прокомментировал пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка новостному каналу TVN24.

"К сожалению, все это происходило в полицейском участке", — добавил Чарка, подчеркнув, что подозреваемый не имел доступа к полицейским базам данных.

Пресс-секретарь полиции также добавил, что предполагаемое преступление было раскрыто "довольно быстро", но не назвал точных сроков.

Местный канал TVN24 сообщил, что сотрудника, пытавшегося майнить за государственный счет, уволили, а прокуратура ведет расследование. В ходе расследования удалось удалось установить причастность к данному преступлению еще одного лица. Не сообщается, кто этот человек и какую должность он занимает, но его тоже собираются уволить.

Сколько злоумышленники успели намайнить и при помощи какого оборудования пока не сообщается. На момент написания новости курс биткоина составлял $39,5 тыс.

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