Детали Лещенко с Герусом снова отрабатывали российские рубли?

2019-03-14 19:00 57

 

Сегодня на телеканале «Рада» Лещенко и Герус, называющие себя экспертами в энергетической сфере, взявшись за руки яростно выступали, заявляя, что нельзя допустить, чтобы «Кииевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» кто-то там у россиян Бабакова-Воеводина покупал. Мол, пусть россияне дальше управляют. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, сама собой появилась мысль, а, если бы олигарх Григоришин собирался их купить, интересно, они бы так же истерили? Хотя у Григоришина же также российский паспорт, значит, ему можно покупать. Голобуцкий пишет, понятно, конечно, что квартиры в центре Киева просто так не покупаются, как и счета в «Сбербанке России», из которых эти квартиры оплачиваются. Для этого надо чаще в ресторан ходить, ну, и с Константином Григоришиным энергетические проблемы обсуждать, потому что другого бизнеса у Константина Ивановича нет, - только облэнерго и энергетическое машиностроение. Например, Запорожский трансформаторный завод, продукцию которого Григоришин через своих «марионеток» пытался впарить государственному «Укрэнерго» по в три раза завышенной цене.

Политолог отмечает, если же отбросить иронию, то обидно видеть, как молодые политики, с которыми в 2014 году связывались большие надежды, в конце депутатской каденции занимаются примитивным лоббизмом российского влияния в Украине.

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Лещенко с Герусом снова отрабатывали российские рубли? 2019-03-14 19:00 57
Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав 2019-03-13 22:50 528
ВАДИМ НОВИНСКИЙ: ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ТРЕБУЕТ ОТ КОАЛИЦИИ ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ООН И ПАСЕ И ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ НА ДОНБАССЕ 2019-03-13 15:26 771

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