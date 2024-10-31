Политика В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать роССийские ракеты над Украиной

2024-10-31 16:48

 

Двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст письма, который приводит портал The Hill

Детали: В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, Байдена просят "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в польское воздушное пространство".

Просьба основывается на стремлении Польши использовать свои средства ПВО и над украинским воздушным пространством, чтобы защитить себя от российских ракет и помочь Украине в ее обороне.

"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны - нарушение воздушного пространства, нападения на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты - мы не решились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", - пишут Уилсон и Коэн.

По их словам, в этом контексте просьба Польши перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной является "необходимым и неотложным как механизм поддержки Украины и гарантия защиты переднего края границ НАТО".

Напомним:

  • В прошлом месяце польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.
  • В то же время в польском правительстве открестились от таких призывов.
  • США ранее также отказались обсуждать сбивание российских ракет над Украиной, объяснив, что ее нельзя сравнивать с Израилем.

 

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