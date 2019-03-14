Детали Як Житомирська «Фармацевтична фабрика» загрожує здоров'ю українців

2019-03-14 23:35 177

У лютому поточного року виконуюча обов'язки глави МОЗ Уляна Супрун пояснила громадянам, як відрізнити фальшиві препарати: потрібно розглянути упаковку, оцінити колір і запах. Це можна було б частково прийняти за інструкцію боротьби з підробками, якби не одне «але»: 70% ліків в аптеках або фальсифікат, або не відповідають заявленим властивостям. Таку шокуючу цифру назвав у минулому листопаді Валерій Івасюк, заступник міністра охорони здоров'я в 2007-2008 роках. Фальсифікат став напастю для країни і загрозою для життя українців. І якщо раніше побоювалися імпортних ліків, що хвацько розповсюджуються через Інтернет, то сьогодні з'ясовується: нас щосили труять свої рідні вітчизняні фармпідприємства.



В Єдиному реєстрі досудових розслідувань нині зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів». З документів випливає, що посадові особи столичних компаній «Біохім Фарма ЛТД» та «Експо Фарма» протягом останніх двох років з небувалим розмахом реалізовували фальсифікат спиртовмісних лікарських засобів. І їх вдалий досвід, схоже, став прикладом для їхніх колег - співробітників «Фармацевтичної фабрики» в Житомирі. Там теж вирішили, що найкращий спосіб заробити – це викинути на ринок подібні препарати.

Зрозуміло, що будь-який фармвиробник добре знається на статті 2 Закону України «Про лікарські засоби», де чорним по білому написано: фальсифікат - це лікарський засіб, умисно промаркований неідентично відомостям про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, або умисно підроблений у інший спосіб. Зрозуміло також, що в Житомирі, так саме як і в Києві, були в курсі, що в фейкових препаратах або взагалі немає активної речовини. Або вона є, але невідомо, за яких умов і з використанням яких технологій її отримано. Або, нарешті, в них дорожчу речовину змінено на більш дешевий аналог. Про що ще знали (або, принаймні, зобов'язані були знати) в згаданих компаніях? Про те, що відповідно до статті 9 Закону «Про лікарські засоби» останні допускаються до застосування в Україні тільки після їх державної реєстрації. Однак, коли мова йде про високий прибуток, такими «дрібницями» нерідко нехтують. Так, власне, і зробили ті, хто вирішив погріти руки на спиртовмісному фальсифікаті.

При виготовленні препаратів з міжнародною непатентованою назвою «Етанол» необхідно використовувати діючу речовину, яка внесена до державного реєстру - 96-відсоткову субстанцію спирту етилового. Вона випускається українськими спиртзаводами. Але без ліцензії на виробництво лікарських засобів та реєстраційного посвідчення на препарат - «ЕТАНОЛ 96% субстанція» - вся схема злегка нагадує прагнення хитрого купця видати горілку за засіб від радикуліту. Тобто на споживчий ринок в 100-мілілітрових флаконах викидається якийсь субстрат з діючою речовиною, про яку неможливо сказати, на основі яких технологій вона була отримана. Саме це і свідчить про те, що ми маємо справу з виробництвом і розповсюдженням фальсифікату.

Житомирській «Фармацевтичній фабриці» за допомогою таких «витівок» вдалося, серед іншого, налагодити виробництво і продаж лікарських засобів «Септил» та «Септил плюс». Обидва - для зовнішнього застосування, відрізняються лише процентним вмістом діючої речовини. У першому випадку розчин повинен містити 69,3-70,7% етанолу. У другому - 95,1-96,9%. Розповсюдженням препаратів успішно займалося ТОВ «БаДМ». Тільки за грудень минулого року воно реалізувало більше 200 000 флаконів «Септил плюс» на суму понад 5 млн гривень. Практично по всій країні: в Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Київській областях та в столиці.

Всього ж протягом 2018 року Житомирська «Фармацевтична фабрика» виготовила та розповсюдила по Україні 4 162 075 флаконів лікарських засобів «Септил» та «Септил плюс». Витрати спирту етилового «Етанол 96% субстанція» на виробництво такої кількості зазначених препаратів становлять 36 284 дал. Однак за весь минулий рік фармпідприємство отримало його лише 10 500 дал. Решта діючої речовини, в обсязі 25 734 дал, має невідоме походження. Так саме як нічого не можна сказати і про те, за допомогою яких технологій цей продукт було вироблено. Таким чином, Житомирська «Фармацевтична фабрика» в тандемі з ТОВ «БаДМ» протягом минулого року викинула на ринок майже 2 900 000 флаконів фальсифікату.

Як це може відбитися на здоров'ї споживачів, залишається тільки здогадуватися. Але посадовим особам, які взяли участь в цих сумнівних іграх, найближчим часом, мабуть, доведеться більш уважно ознайомитися зі статтею 321-1 КК України. Хибна практика фармацевтичних компаній труїти громадян країни невідомо чим рано чи пізно повинна закінчуватися.

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