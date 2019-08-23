Мир Ученые доказали опасность размеренной жизни без физической активности

2019-08-23 20:30 303

Группа ученых из Норвежского института спорта в Осло провела новое исследование и установила, что сидячий образ жизни связан с преждевременной смертью.

Как сообщет New Scientist, Ульф Экелунд и его коллеги проанализировали восемь исследований с участием 36 383 взрослых в США и Западной Европе в возрасте 40 лет и старше.

В этих исследованиях использовались акселерометры, носимые устройства, которые отслеживают активность в часы бодрствования. Данные по участникам отслеживались в среднем в течение 5,8 лет, и 2149 участников умерли в ходе этих исследований.

Специалисты обнаружили, что любой уровень физической активности, независимо от интенсивности, был связан со значительно более низким риском смерти. Напротив, тратя девять с половиной часов или более каждый день на сидячий образ жизни люди существенно повышали риски преждевременной кончины.