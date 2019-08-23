Мир Ученые доказали опасность размеренной жизни без физической активности

2019-08-23 20:30 303

Группа ученых из Норвежского института спорта в Осло провела новое исследование и установила, что сидячий образ жизни связан с преждевременной смертью.

Как сообщет New Scientist, Ульф Экелунд и его коллеги проанализировали восемь исследований с участием 36 383 взрослых в США и Западной Европе в возрасте 40 лет и старше.

В этих исследованиях использовались акселерометры, носимые устройства, которые отслеживают активность в часы бодрствования. Данные по участникам отслеживались в среднем в течение 5,8 лет, и 2149 участников умерли в ходе этих исследований.

Специалисты обнаружили, что любой уровень физической активности, независимо от интенсивности, был связан со значительно более низким риском смерти. Напротив, тратя девять с половиной часов или более каждый день на сидячий образ жизни люди существенно повышали риски преждевременной кончины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро

2019-07-29 22:00 1158

Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата

2019-07-20 11:00 12057

Нападение показало, кто не хочет мира: Зеленский поручил Генштабу максимально усилить ВСУ

2019-07-10 21:00 1818

Меркель рассказала о проблемах со здоровьем

2019-06-29 10:30 3075

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые доказали опасность размеренной жизни без физической активности

2019-08-23 20:30 303

Facebook поймали на расшифровке личных аудиосообщений пользователей

2019-08-23 10:11 1167

Окосел на каникулах: в Китае от частых игр на телефоне мальчик заработал косоглазие

2019-08-22 19:00 450

Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию

2019-08-21 18:30 537
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ученые доказали опасность размеренной жизни без физической активности 2019-08-23 20:30 303
Facebook поймали на расшифровке личных аудиосообщений пользователей 2019-08-23 10:11 1167
Окосел на каникулах: в Китае от частых игр на телефоне мальчик заработал косоглазие 2019-08-22 19:00 450
Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию 2019-08-21 18:30 537

Лента

видео 22:12 Появилось первое видео драмы "Сенсация" о секс-скандале с Харви Вайнштейном
21:36 Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали
20:30 Ученые доказали опасность размеренной жизни без физической активности
19:33 Арестован мужчина, который снимал девушек с метро и выкладывал видео на порносайты
19:22 Угрозы и запугивания: как Сытник пытается уйти от ответственности по делу о ВИП-отдыхе
18:29 Вашингтон потребовал, чтобы Путин раскрыл данные о ядерной катастрофе в Северодвинске
17:32 КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ
16:28 Пекин в бешенстве: США готовятся продать Тайваню новейшие истребители F-16
15:36 На День Независимости в Киеве закрывают две станции метро
КАРТА 14:47 Дожди, жара и холодные ночи - прогноз погоды на праздничные выходные