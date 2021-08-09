Украина Специалисты назвали витамины, которые могут навредить здоровью

2021-08-09 19:00

 

Витамины чрезвычайно необходимы нашему организму, однако их некотролированный прием может только навредить, пишет nashamama.com.

При дефиците витаминов обязательно нужно обращаться к специалисту, а не самостоятельно назначать себе прием различных препаратов. Ведь при передозировке препаратами можно нанести еще больший вред организму и получить гипервитаминоз.

Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, которые хорошо всасываются и медленно выводятся. Чаще всего к гипервитаминозу приводят витамины А и D.

Об избытке витамина Д организм может сигнализировать тошнотой, рвотой и зудом. Он провоцирует скопление лишнего кальция во внутренних органах, а у беременных может стать причиной различных патологий плода, включая болезни костной системы.

Витамин А в больших количествах также приводит к тошноте, а также проблемам со зрением, выпадению волос и нарушениям в работе некоторых органов.

Витамин Е может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость и головная боль.

А витамин К - стать причиной анемии.

Специалисты подчеркивают, что лучший способ приема витаминов, это употребление продуктов, в которых они содержатся. Здоровое разнообразное питание в данном случае является идеальным вариантом.

Также эксперты отметили, что лучше принимать поливитамины, состав которых сбалансирован с учетом суточного потребления. А вот монопрепараты, где каждый регулирует количество так, как ему заблагорассудится, могут быть очень опасными.

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