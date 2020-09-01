Детали Врач рассказала, как правильно есть орехи, чтобы не навредить здоровью

2020-09-01 20:00 183

Врач нутрициолог Татьяна Скирда рассказала, какие опасности могут ждать человека, употребляющего много орехов, сообщает Медикфорум.

Специалист отметила, что опасность орехов заключается в их способности мешать усвоению полезных веществ в организме.

Так, если просто употреблять сухие орехи из купленного в магазине пакета, пользы здоровью вы не принесете. Врач подчеркнула, что многие едят орехи неправильно.

Татьяна Скирда также предупредила, что опасность употребления орехов связана с воздействием содержащейся в них фитиновой кислоты.

Из-за влияния этого вещества организм может недополучить значительное количество важных микроэлементов, поддерживающих активность иммунной системы, общего здоровья.

"Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка – всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%", - объяснила специалист.

Она добавила, что самым простым способом избежать проблемы является предварительное вымачивание орехов. Для этого их нужно залить водой на 5-6 часов, а после - промыть.

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