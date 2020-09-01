Врач рассказала, как правильно есть орехи, чтобы не навредить здоровью

Врач нутрициолог Татьяна Скирда рассказала, какие опасности могут ждать человека, употребляющего много орехов, сообщает Медикфорум.
Специалист отметила, что опасность орехов заключается в их способности мешать усвоению полезных веществ в организме.
Так, если просто употреблять сухие орехи из купленного в магазине пакета, пользы здоровью вы не принесете. Врач подчеркнула, что многие едят орехи неправильно.
Татьяна Скирда также предупредила, что опасность употребления орехов связана с воздействием содержащейся в них фитиновой кислоты.
Из-за влияния этого вещества организм может недополучить значительное количество важных микроэлементов, поддерживающих активность иммунной системы, общего здоровья.
"Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка – всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%", - объяснила специалист.
Она добавила, что самым простым способом избежать проблемы является предварительное вымачивание орехов. Для этого их нужно залить водой на 5-6 часов, а после - промыть.
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