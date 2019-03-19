Политика Розенко назвал средний размер субсидии, которую выплатят живыми деньгами

2019-03-19 22:00 63

 

Средняя стоимость субсидии, которая вследствие монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 грн.

Об этом 19 марта на селекторном совещании по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий сообщил председательствующий на заседании вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает ТСН.

«Средний размер средств, которые люди получают на руки, составляет 1 676 грн», — сказал вице-премьер-министр. По словам Павла Розенко, монетизация субсидии коснется 3,5 миллионов домохозяйств, из которых средства будут выплачены через Пенсионный фонд 2,3 миллионам украинцев, через систему «Сбербанка» — еще 1,2 миллионам.

Розенко также подчеркнул, что в госбюджете на 2019 год было предусмотрено 58 миллиардов гривен на субсидии населению, поэтому при монетизации не привлекался дополнительный финансовый ресурс, а лишь был изменен механизм выплат. Также он напомнил, что выплата денежных средств состоится в апреле и мае.

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