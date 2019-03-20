Детали За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой, - блогер

2019-03-20 12:44 129

«Проект Бойко — технический проект Банковой. Кинут ли они и Пороха — это тот вопрос, от которого зависит исход выборов. Но так или иначе вся эта конструкция, о которой мне все время рассказывают читатели, что по плану Бени ( от ред. Коломойский) Зеля ( Зеленский)- президент, а Юля премьер — это Химины куры. Если у Левочкина сейчас команды Зе, Гриценко и Бойко, то на парламентских выборах они могут и без Юли коалицию составить», - пишет блогер Офелия на своем сайте.

Я себе с трудом представляю, что это трио Фирташ, Левочкин и Хорошковский, которого Юля называла «напомажена особа», которые вместе с Манафортом ее отправили за решетку, будут сотрудничать с Юлей, отмечает она. По ее мнению, скорее с Коломойским, чем с Тимошенко. «Хотя Гордон рассказывает, что они там все готовы объединиться ради того, чтобы не пустить во второй тур Пороха и даже готовы сотрудничать с Юлей. Но готова ли Юля, после всего сотрудничать с этой троицей? 

До сих пор все наши выборы походили на национальную мужскую забаву под лозунгом «кинуть Юлю», пишет блогер. «Пока она на сцены играла в «Гамлете», они в это же время и на той же сцене уже играли «Марию-Антуанетту».

Поэтому не задавайте мне вопрос, кто победит? Сначала надо понимать, кто кого первым кинет?»

Дальше она отмечает, что если Левочкин будет до конца с Порохом, то Зелю сольют во втором туре, а если они сольют Пороха, то тоже ничего не потеряют. «У Зе нет опыта и что? Левочкин возглавит АП и будет сам руководить. Но я не думаю, что Левочкин сам будет решать с кем он. Это будут решать англичане, на которых он и работает и которые могут переиграть все их решения по-своему»

 

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