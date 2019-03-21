Детали Зеленский абсолютно безграмотен в экономических вопросах, – эксперт

2019-03-21 16:30 264

 

Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский демонстрирует «вопиющую безграмотность» в экономических вопросах. Такое мнение у себя на Facebook высказала журналист espreso.tv Татьяна Шустрова.

«Попытки шоумена-кандидата Владимира Зеленского говорить на серьезные темы, например, об экономике, каждый раз с шумом проваливаются. Во всяком случае, когда речь идет не о заготовках типа «интервью» или вывода в прямой эфир вечернего ток-шоу», – уверена Шустрова.

По ее словам, приходится признать, что в живом общении с экспертами и представителями бизнеса Зеленский демонстрирует просто вопиющую безграмотность в экономических вопросах.

«Сначала была ошибка в подсчете зарплат учителям. Зеленский, обещая педагогам 4 тыс. долларов, перепутал 200 млн долларов и 20 млрд, которых в бюджете под такую инициативу просто нет. Ошибся в 100 раз! Или вот из последнего, когда Зеленский рассуждал о ФОПах. Тема болезненная для многих граждан, и поднимать ее надо. Но когда кандидат снова путает цифры, заявляя, что ФОПы и дальше будут уплачивать 6% налога, в то время, как они сейчас платят 5% – это уже явный перебор. Что Владимир хотел этим сказать? Что поднимет ставку на 1%? Вряд ли, ведь на встрече он старался всячески задобрить бизнес. Или он просто опять ошибся – спутал Украину с Россией, где ставка ФОПов действительно 6%?» – задалась вопросом журналист.

Она также выразила обеспокоенность в связи с такой слабой экономической готовностью Владимира Зеленского к руководству государством.

«Все это не может не беспокоить. Ведь если человек выглядит настолько беспомощным в статусе кандидата, то можно представить, какие экономические решения он будет принимать в качестве президента. Надеюсь, нам не придется почувствовать это на себе», – резюмировала Татьяна Шустрова.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой, - блогер

2019-03-20 12:44 582

У Авакова заявили, что кандидатов в президенты Украины сейчас никто не прослушивает

2019-03-14 09:13 591

Супрун ответила на самые популярные вопросы о прививках от кори, что бушует в Украине

2019-03-11 21:00 852

Пятерка лидеров-кандидатов: расстановка сил меняется

2019-02-11 10:56 16068

Еще новости в разделе "Детали"

Зеленский абсолютно безграмотен в экономических вопросах, – эксперт

2019-03-21 16:30 264

фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

2019-03-21 09:48 345

Жестокое убийство в Одессе... Неожиданно всплыло имя общественного активиста Демьяна Ганула

2019-03-20 18:57 831

У Тимошенко готовятся фальсифицировать выборы: опубликованы документы

2019-03-20 17:30 897
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Зеленский абсолютно безграмотен в экономических вопросах, – эксперт 2019-03-21 16:30 264
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018» в номинации «Лидер логистической отрасли года» 2019-03-21 09:48 345
Жестокое убийство в Одессе... Неожиданно всплыло имя общественного активиста Демьяна Ганула 2019-03-20 18:57 831
У Тимошенко готовятся фальсифицировать выборы: опубликованы документы 2019-03-20 17:30 897

Лента

19:00 Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко
18:30 К "евробляхерам" применят штрафные санкции
18:00 Украина решила сохранить транзит российского газа
17:30 В субботу Украину накроет магнитная буря
17:00 В Украине снизят цену на газ для населения: когда и на сколько
16:30 Зеленский абсолютно безграмотен в экономических вопросах, – эксперт
15:46 Трамп заговорил о прямом военном вторжении в Венесуэлу для свержения Мадуро
15:14 Выборы президента подорожали почти на миллион - ЦИК увеличил расходы на конверты
14:45 В Астане прошли массовые аресты несогласных с переименованием
14:12 Стали известны условия нового контракта Коболева - как изменилась зарплата