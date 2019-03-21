Детали Зеленский абсолютно безграмотен в экономических вопросах, – эксперт

2019-03-21 16:30 264

Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский демонстрирует «вопиющую безграмотность» в экономических вопросах. Такое мнение у себя на Facebook высказала журналист espreso.tv Татьяна Шустрова.

«Попытки шоумена-кандидата Владимира Зеленского говорить на серьезные темы, например, об экономике, каждый раз с шумом проваливаются. Во всяком случае, когда речь идет не о заготовках типа «интервью» или вывода в прямой эфир вечернего ток-шоу», – уверена Шустрова.

По ее словам, приходится признать, что в живом общении с экспертами и представителями бизнеса Зеленский демонстрирует просто вопиющую безграмотность в экономических вопросах.

«Сначала была ошибка в подсчете зарплат учителям. Зеленский, обещая педагогам 4 тыс. долларов, перепутал 200 млн долларов и 20 млрд, которых в бюджете под такую инициативу просто нет. Ошибся в 100 раз! Или вот из последнего, когда Зеленский рассуждал о ФОПах. Тема болезненная для многих граждан, и поднимать ее надо. Но когда кандидат снова путает цифры, заявляя, что ФОПы и дальше будут уплачивать 6% налога, в то время, как они сейчас платят 5% – это уже явный перебор. Что Владимир хотел этим сказать? Что поднимет ставку на 1%? Вряд ли, ведь на встрече он старался всячески задобрить бизнес. Или он просто опять ошибся – спутал Украину с Россией, где ставка ФОПов действительно 6%?» – задалась вопросом журналист.

Она также выразила обеспокоенность в связи с такой слабой экономической готовностью Владимира Зеленского к руководству государством.

«Все это не может не беспокоить. Ведь если человек выглядит настолько беспомощным в статусе кандидата, то можно представить, какие экономические решения он будет принимать в качестве президента. Надеюсь, нам не придется почувствовать это на себе», – резюмировала Татьяна Шустрова.