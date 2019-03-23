Детали Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих обл газов

2019-03-23 11:05 258

 

Политолог Андрей Золотарев не согласен с теми, кто не увидел «профита в сегодняшнем визите дуэта Медведчук-Бойко в Белокаменную», об этом он пишет на свеой странице в Фейсбук.

«Скидки для своих обл и горгазов они возможно получили. Заметно, что сохраняется персональный эксклюзив Медведчука на коммуникацию между Киевом и Москвой», пишет эксперт. Однако с политической точки зрения, по его мнению это полный провал: «За неделю до выборов и в конце отопительного сезона эта постановка, отдает банальной спекуляцией и шантажом. Почти как у героини Мордюковой: «А не будете брать Бойко отключим газ».

Золотарев отмечает, что «в роли лидера оппозиции Бойко выглядел столь же нелепо, как Ковтун в роли украинского политолога на российском ТВ. Судя по ленте Fb тухлые яйца и помидоры летят со всех сторон. Впрочем, подсказывать команде Медведчука, как это следовало бы подавать, желания нет, пускай закрывают гештальт шефа сами.

Баланс у них вырисовывается отрицательный. Объединительная деятельность Медведчука на бело-синем фланге закончилась фиаско. Продать удобного спарринг - партнера для Порошенко не вышло».

Поэтому, подытоживает Золотарев, визит в Москву как отчаянная попытка переломить ситуацию баллов Бойко точно не добавит. «Все большую часть электората отбирает Александр Вилкул, позиции которого в промышленных центрах: Днепре, Запорожье, Мариуполе укрепляются. Франшизы «За життя» розданы кому попало, например в Днепре ее контролирует Геннадий Корбан. Поэтому после выборов, когда опустится занавес, за кулисами скорее всего предстоит «разбор полетов» и обострение внутривидовой борьбы».

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой, - блогер

2019-03-20 12:44 1020

Политолог: покупка рейтингов не помогла Бойко

2019-03-20 11:12 834

Политолог: за счет объединения с Мураевым Вилкул сделал мощный рывок в рейтинге

2019-03-15 11:46 1818

Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма

2019-03-12 15:46 2103

Еще новости в разделе "Детали"

Елена Бондаренко: Бойко участвовал в сговоре против Януковича

2019-03-23 14:01 99

Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих обл газов

2019-03-23 11:05 258

Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избирательных комиссий под Тимошенко

2019-03-22 19:59 591

В сети обсуждают билборды с безграмотными цитатами Зеленского

2019-03-22 18:15 630
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Елена Бондаренко: Бойко участвовал в сговоре против Януковича 2019-03-23 14:01 99
Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих обл газов 2019-03-23 11:05 258
Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избирательных комиссий под Тимошенко 2019-03-22 19:59 591
В сети обсуждают билборды с безграмотными цитатами Зеленского 2019-03-22 18:15 630

Лента

14:30 ЕС требует от России немедленного освобождения политзаключенного Гриба
14:01 Елена Бондаренко: Бойко участвовал в сговоре против Януковича
14:00 Отбор на ЧЕ-2020. Появилось видео опаснейших моментов матча Украина - Португалия
13:30 Туск: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами
13:00 Налог на недвижимость вырос: кто должен платить и сколько
12:30 Украиной пронесся ураган: спасатели устраняют последствия
12:00 Порошенко анонсировал возобновление переговоров в "нормандском формате"
11:30 Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией
11:05 Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих обл газов
11:00 В День смеха Укринтерэнерго устроит блэкаут в Украине из-за долга в 750 млн