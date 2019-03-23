Детали Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих обл газов

2019-03-23 11:05 258

Политолог Андрей Золотарев не согласен с теми, кто не увидел «профита в сегодняшнем визите дуэта Медведчук-Бойко в Белокаменную», об этом он пишет на свеой странице в Фейсбук.

«Скидки для своих обл и горгазов они возможно получили. Заметно, что сохраняется персональный эксклюзив Медведчука на коммуникацию между Киевом и Москвой», пишет эксперт. Однако с политической точки зрения, по его мнению это полный провал: «За неделю до выборов и в конце отопительного сезона эта постановка, отдает банальной спекуляцией и шантажом. Почти как у героини Мордюковой: «А не будете брать Бойко отключим газ».

Золотарев отмечает, что «в роли лидера оппозиции Бойко выглядел столь же нелепо, как Ковтун в роли украинского политолога на российском ТВ. Судя по ленте Fb тухлые яйца и помидоры летят со всех сторон. Впрочем, подсказывать команде Медведчука, как это следовало бы подавать, желания нет, пускай закрывают гештальт шефа сами.

Баланс у них вырисовывается отрицательный. Объединительная деятельность Медведчука на бело-синем фланге закончилась фиаско. Продать удобного спарринг - партнера для Порошенко не вышло».

Поэтому, подытоживает Золотарев, визит в Москву как отчаянная попытка переломить ситуацию баллов Бойко точно не добавит. «Все большую часть электората отбирает Александр Вилкул, позиции которого в промышленных центрах: Днепре, Запорожье, Мариуполе укрепляются. Франшизы «За життя» розданы кому попало, например в Днепре ее контролирует Геннадий Корбан. Поэтому после выборов, когда опустится занавес, за кулисами скорее всего предстоит «разбор полетов» и обострение внутривидовой борьбы».