ВІЙНА В Україні ТЦК активізували перевірки дотримання військового обліку та накладання штрафів - Опендатабот

2025-10-18 11:33

Понад 47 тисяч проваджень через порушення правил військового обліку зафіксовано в Україні з початку 2025 року. За місяць територіальні центри комплектування відкривають у середньому близько 4,5 тисячі справ. Про це мовиться в публікації Опендатабот.

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень. З них 14 454 вже завершені. Найактивнішим став липень, коли було відкрито 7 595 справ – на третину більше, ніж у середньому за місяць.

Близько чверті всіх липневих штрафів припали на столицю – 1999 проваджень, або 26% від загального показника.

Загалом 18 регіонів України уже перевищили позначку у тисячу відкритих справ.

Лідерами залишаються:

Київ – 7 163 (15%);

Сумська область – 4 251 (9%);

Одеська область – 3 995 (9%);

Дніпропетровська область – 3 846 (8%);

Харківська область – 3 349 (7%).

На протилежному полюсі – регіони Заходу та території, наближені до фронту: у Львівській області – 626 випадків, у Рівненській – 464, Івано-Франківській – 315, Херсонській – 137, а в Луганській – лише 11 проваджень.

Основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років, на яких припадає 80% усіх випадків.

Жінки становлять тільки 0,2% загальної кількості – 98 осіб. З 31 липня, коли набули чинності нові правила військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень за оновленими нормами.

Особливою активністю вирізняється Сумський міський ТЦК. Тут протягом року проти двох чоловіків відкрили по дев’ять проваджень – це найвищий показник в Україні. Ще одинї житель Сум дістав вісім штрафів за порушення військового обліку.