Мир Telegram разрешил скрывать имя и фото, а также удалять все сообщения

2019-03-25 12:43 219

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.

"Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда – вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите", – сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

Также Telegram расширил возможности приватности – теперь пользователи могут скрывать свое имя и фото в случаях, когда их сообщение пересылают третьим лицам.