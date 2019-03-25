Детали Вакарчук выступил резко против Зеленского из-за его желания договариваться с РФ, – журналистка

2019-03-25 18:04 207
 
Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил резко против комика и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, дав понять, что считает его коллаборантом из-за желания договариваться с Россией. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка espreso.tv Татьяна Шустрова. 
 
«Святослав Вакарчук, пытаясь меньше светиться в предвыборных дискуссиях, на днях не выдержал и публично осудил политиков за готовность договариваться с Россией. Попробую объяснить, почему эта мысль важна, хотя и несколько запоздала. Не секрет, что многие украинцы, сторонники «новых лиц», очень хотели бы проголосовать за самого Вакарчука. Но поскольку лидер «Океана Эльзы» в президенты не пошел, они автоматически переключились на Зеленского – он и творческая личность, и новое лицо», – написала Шустрова. 
 
При этом она указала на недопустимость и некорректность приравнивания Зеленского к Вакарчуку. 
«О «творческом подходе» шоумена к формулировкам на экономическую тематику было сказано достаточно, повторяться не буду. Куда интереснее другое явление: почему люди не видят, что между ним и Вакарчуком вообще нет ничего общего? Это два абсолютно разных мира и мировоззрения. Если Святослав – высокообразованный человек, кандидат физико-математических наук и настоящий патриот, который поддерживал революцию достоинства, Владимир оказался неспособным перемножить несколько цифр, высчитывая зарплату учителям, высмеивал Украину в недалеких шутках и издевался над майдановцами в шоу-программах», – напомнила журналистка. 
 
По ее мнению, сам Святослав Вакарчук дал своим поклонникам четкий сигнал о недопустимости поддержки Владимира Зеленского. 
 
«В то время как Зеленский постоянно заигрывает с Вакарчуком, очевидно пытаясь привлечь голоса его сторонников, сам Вакарчук в твиттере открыто осуждает политиков, готовых "наперегонки бежать договариваться с Россией". И этот месседж о коллаборационистов касается и Зеленского, который неоднократно в интервью говорил о необходимости переговоров с Кремлем. В целом, что касается Зеленского, антиукраинская риторика уже не удивляет. Удивительно то, что некоторые сторонники Святослава Вакарчука отказываются это замечать», – заключила Татьяна Шустрова. 

 

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