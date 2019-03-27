Детали Приключения «премьер-министра ЛНР»: кто из украинских бизнесменов попался на удочку

2019-03-27 21:36 312

 

В течение 7 месяцев украинские подпольщики вели аккаунт «премьер-министра ЛНР» «Сергея Козлова», который многими местными коллаборантами, российскими разведчиками и даже украинскими бизнесменами был воспринят как настоящий человек. И через него они пытались «порешать» некоторые вопросы

 Как сообщает группа «Слепой траст» в Facebook, подпольщикам удалось установить очередного «ихтамнета», кадрового российского разведчика Андрея Тузникова. Это подтверждает анализ его страницы и другие данные. В переписке с «Козловым» этот персонаж просил встречи, вспоминая «боевые будни». Особенно цинично и подло - прислал свое фото на фоне убитых воинов. Характерная черта для представителей «русского мира».

В интересах владельцев гипермаркетов «Эпицентр» вел переговоры с «Козловым» бизнесмен, издатель Игорь Бразовский. Он выяснял возможность восстановления контроля Герегами над объектами на оккупированных территориях и ссылался на «доступ к телу».

«Бразовский был многолетним помощником кумы Президента, нардепа от БПП Оксаны Билозир, которая является школьной подругой Галины Гереги. Александр Герега является близким соратником Президента Порошенко, его доверенным лицом и контролирует на выборах Хмельницкую область. Как известно, Гереги ведут сейчас бизнес на территории РФ и в оккупированном Крыму», - отмечают в соцсетях.

Интересной является переписка «Сергея Козлова» с Снежаной Зорич. Она утверждает, что является советником в Министерстве торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия. Предоставляет документы, подтверждающие перечисление денег боевикам и просит «Козлова» помочь одному из них – Сергею Красовицкому. Зорич утверждает, что контактирует с Ольгой Милунович, уроженкой Луганска, которой передавала деньги. Последняя сейчас является гражданкой Сербии и налаживает культурные контакты новой родины с «ЛНР». Что интересно, летом 2014 года в разгар войны она свободно путешествовала Украины и посещала Киево-Печерскую Лавру.

Показательно, что на всех вышеуказанных лиц до сих пор не обратили внимание украинские спецслужбаы и правоохранительные органы. Всего сейчас расследователи выложили досье на 16 человек.

 

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