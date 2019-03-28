Украина Ryanair открывает прямой рейс из Киева в Валенсию - цена билета от 66 евро

2019-03-28 14:45 273

Лоукостер Ryanair в октябре текущего года откроет прямой рейс из Киева в Валенсию (Испания).

Согласно данным в системе бронирования компании, полеты начнут выполняться с 29 октября два раза в неделю по вторникам и субботам.

Из Валенсии самолеты будут вылетать в 06:15, из Киева - в 11:55. Время в пути составит около 4 часов. Сейчас стоимость билета без багажа в одну сторону стартует от 66 евро.

Ryanair уже летает из украинской столицы в Барселону, а с 27 октября будет летать в Мадрид. Валенсия станет третьим испанским городом в маршрутной сети Ryanair из Киева.