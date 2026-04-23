Спорт Реал Сосьєдад здобув перемогу в Кубку Іспанії, обігравши Атлетіко Мадрид у серії пенальті

2026-04-23 11:31

Завершився фінал Кубка Іспанії, у якому змагалися принципові суперники Реал Сосьєдад та Атлетіко Мадрид. Трофей у підсумку дістався команді під керівництвом Пеллегріно Матараццо.

Вже на 1-й хвилині матчу рахунок відкрив Андер Барренечеа. Однак на 18-й хвилині "матрацники" змогли зрівняти рахунок, але Сосьєдад знову вийшов уперед: Мікель Ойярсабаль успішно реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

У другому таймі Хуліан Альварес знову зрівняв рахунок, що призвело до додаткового часу, у якому жодна з команд не змогла забити, і матч завершився серією пенальті.

Воротар Реала Унаї Марреро успішно відбив удари Олександра Серлота та Хуліана Альвареса з 11-метрової позначки, і в підсумку в серії пенальті рахунок склав 4:3 на користь Сосьєдада. Востаннє вони перемагали в Кубку Іспанії в сезоні 2019/20.